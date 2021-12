Vitória realiza último treino no CT do Internacional

O Vitória realizou, na tarde desta sexta-feira, 31, o último treino antes do duelo contra o Grêmio, neste sábado, 1º, às 18h30 (horário de Salvador), na Arena do Grêmio, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A atividade aconteceu no CT do Internacional, no Rio Grande do Sul.

A delegação do Rubro-negro seguiu para Porto Alegre na noite de quinta, 30, onde desembarcou por volta das 22h20. A equipe saiu de Salvador às 14h e só chegou na capital gaúcha após realizar conexão no Aeroporto Tom Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro.

Para o jogo, o técnico Ney Franco não vai poder contar com o lateral-esquerdo Mansur e o atacante William Henrique. Com lesão muscular, os atletas foram substituidos por Willie e o titular do sub-17, Nickson, respectivamente.

