Vitória realiza último treino em Salvador antes de viajar para Goiânia

O Vitória realizou na manhã desta sexta-feira, 24, sua última preparação em Salvador antes do confronto diante do Atlético-GO neste domingo, 26, às 16h, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

Em treino fechado à imprensa, o técnico Osmar Loss dividiu o treino tático em dois momentos. Na primeira etapa, o treinador focou na organização do time no setor ofensivo. Em seguida, voltou suas atenções para as atividades em bola parada.

Segundo os assessores do clube, os atletas, Carlos, Caíque Souza e Van concluiram mais uma etapa do processo de transição. Já o meio-campista Matheus Augusto, que lesionou o pé em um treino no início dessa semana, treinou normalmente e não deve ser dúvida para o confronto do fim de semana.

A delegação Rubro-Negra ainda irá se reapresentar nesta noite, às 22, onde ficarão concentrados até o horário da viagem para Goiânia, às 4h da manhã. A preparação para a partida se encerrará na tarde de sábado, 25, no CT do Goiás.

