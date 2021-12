Vitória realiza último treino antes de embarcar para o Sul

No CT Manoel Pontes Tanajura, nesta quinta-feira, 2, o Vitória realizou o último treinamento em solo baiano, antes do embarque para o Sul do país. A viagem visa o confronto contra o Operário-PR, marcado para este sábado, 4, às 11h, no estádio Germano Krueger, na cidade de Ponta Grossa, pela 22ª rodada do Brasileirão da Série B.

>> Veja tabela de classificação e jogos da Série B

Na manhã desta quinta-feira (02), o técnico Wagner Lopes comandou um treino tático e de bola parada no CT Manoel Tanajura. O elenco rubro-negro viajará no início desta tarde para Curitiba, onde finalizará a preparação sexta e seguirá para Ponta Grossa.#Treino #ECV 📸: Pietro C pic.twitter.com/mgMwR5yzbO — ECVitória (@ECVitoria) September 2, 2021

As últimas atividades em Salvador começaram mais cedo. A apresentação ocorreu às 7h, com exames RT-PCR para detecção da Covid-19 e, logo após a revisão médica, os jogadores foram para o campo 1 do CT.

No gramado, eles iniciaram com o tradicional aquecimento e fizeram um trabalho tático logo na sequência. As atividades visaram aprimorar o aspecto posicional, voltado para a parte ofensiva. O treinamento foi encerrado com exercícios de bola parada.

Com o fim de mais uma etapa da preparação, o treinador Wagner Lopes relacionou 20 jogadores para a partida no Paraná. Suspenso pelo 3º cartão amarelo, o lateral Roberto é baixa confirmada e não viajou com a equipe.

Após o treino, os atletas convocados almoçaram na chácara Vidigal Guimarães, e partiram para o Aeroporto Internacional de Salvador. A preparação será finalizada na manhã de sexta-feira, no CT Bayard Osna, do Coritiba, localizado na cidade de Colombo, região metropolitana da capital paranaense.

Atualmente, o Leão ocupa a 18ª posição na tabela, com 20 pontos, e precisa vencer a todo custo, caso queira ter a possibilidade de se livrar da zona de rebaixamento ainda nesta rodada. Para que isso aconteça, Ponte Preta e Vila Nova-GO, ambos com 22 pontos, precisariam perder seus respectivos jogos, contra Sampaio Corrêa e CSA.

adblock ativo