Vitória realiza treino sob o comando interino de Flávio Tanajura

Após demissão do treinador Bruno Pivetti, na manhã desta quarta-feira, 7, o treino do Vitória ficou sob responsabilidade interina do auxiliar Flávio Tanajura. Pivetti deixou o cargo após o revés sofrido diante do América-MG, na última terça-feira, válido pela 14ª rodada da Série B.

Flávio é ex-zagueiro do próprio rubro-negro e já chegou a assumir a equipe como treinador, na temporada 2017. Nesta manhã, ele comandou um trabalho técnico com os atletas que não atuaram ou jogaram menos do que 45 minutos na véspera, na derrota por 2 a 1 diante do América-MG.

No gramado do CT Manoel Pontes Tanajura, o grupo rubro-negro começou os trabalhos com um aquecimento, ministrado pelo preparador físico. Em seguida, Tanajura dividiu o plantel em quatro grupos e fez uma atividade de transição. Por fim, o interino fechou com um tático em campo reduzido.

No entanto, Tanajura, não está confirmado no próximo jogo do time baiano pelo Brasileiro da Série B, no sábado, 10, contra o Avaí (SC).

Paulo Carneiro, presidente do clube, prometeu uma definição rápida sobre o novo treinador.

