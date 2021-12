Vitória realiza treino secreto na Fonte Nova

O Vitória treinou com portões fechados nesta sexta-feira, 9, na Arena Fonte Nova, mesmo palco que receberá o clássico do Ba-Vi, no próximo domingo, 11, às 18h30.

No treino de quinta, 8, na Toca do Leão, o técnico Ney Franco testou várias opções para o clássico, mas deve repetir a mesma base, com exceção de Dinei que está lesionado. Ainda não foi divulgado quem irá substituir o centroavante. No duelo contra o Flu, Souza fez a dupla de ataque com Marquinhos.

A outra baixa no elenco para o Ba-Vi é o volante Cáceres que foi vetado pelo departamento médico. Em contrapartida, os recém-contratados Alemão, Josa e Léo Costa foram relacionados para a partida.

O Leão ocupa a nona colocação no Brasileirão e busca o triunfo sobre o Bahia para subir na tabela. No últimos seis confrontos, foram três empates e três triunfos

para o arquirrival.

