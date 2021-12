Vitória realiza trabalho tático visando o duelo contra o Operário-PR

Com um intervalo superior a 10 dias desde a última partida, o Vitória segue se preparando para voltar a campo diante do Operário-PR, no próximo domingo, 3 de janeiro, no estádio Manoel Barradas. Sob o comando do técnico Rodrigo Chagas, os jogadores fizeram, nesta terça-feira, 29, um trabalho tático no CT Manoel Pontes Tanajura.

Após o tradicional aquecimento, o comandante do Leão aplicou um trabalho de transição, com um confronto entre times de quatro jogadores, depois oito contra seis. Em seguida, os atletas realizaram uma atividade de ataque contra a defesa e finalizou com um treino tático de 10 contra 10.

Os atletas que permanecem em tratamento são o goleiro Ronaldo, os laterais Van e Léo Morais e o atacante Alisson Farias.

A equipe rubro-negra se apresenta novamente nesta quarta-feira, 30, para o último treinamento antes das festividades do Ano Novo. No dia seguinte, eles terão que ir à Toca do Leão somente para mais uma rodada de testagem da Covid-19 e retornam aos trabalhos na sexta-feira, primeiro dia do novo ano.

Vitória e Operário-PR se enfrentam no domingo, 3, às 18h15, no estádio Manoel Barradas, pela 32ª rodada do Brasileirão Série B.

