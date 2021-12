Vitória realiza primeiro treino com equipe de Ney Franco

O novo comandante do Vitória, Ney Franco, ainda não começou os trabalhos no Barradão, mas sua equipe técnica já comandou o primeiro treino no clube.

Na tarde desta segunda-feira, 2, o auxiliar técnico, Eder Bastos, e o preparador físico, Alexandre Lopes, observaram um treino com bola entre os reservas e os juniores.

Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos contra o Criciúma permaneceram na academia e fizeram um trabalho regenerativo, enquanto os outros foram a campo para um trabalho técnico.

Outra novidade ficou por conta do meia Renato Cajá, que cumpriu a suspensão automática e está à disposição da comissão técnica para o próximo jogo do Leão, diante do Flamengo, na próxima quarta, 4, no Maracanã.

O Vitória está na 10ª colocação, com 22 pontos conquistados. Já o Flamengo, ocupa a 15ª posição e tem 19 pontos, somente três distante da zona de rebaixamento.

