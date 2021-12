Vitória realiza assembleia para mudar o estatuto do clube

A tão sonhada eleição direta para eleger o presidente do clube é uma possibilidade cada vez mais real no Vitóiria. O presidente do Conselho Deliberativo, Paulo Gordilho Filho, convocou nesta terça-feira, 21, a reunião do Conselho Deliberativo e a Assembleia Geral, para votar as alterações no Estatuto do Leão.

O encontro conselho acontecerá no dia 28 de março, às 18h, no Barradão. Na ocasião, haverá apenas uma avaliação dos conselheiros sobre as emendas que foram acatadas pela Comissão de Reforma do Estatuto, sem haver possibilidade de novas alterações.

O resultado será apresentado aos sócios em Assembleia Geral marcada para o dia 2 de abril, a partir das 8h. O encontro também será no estádio rubro-negro.

