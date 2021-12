Vitória quer triunfo para ficar com título simbólico

Se a Série B fosse uma maratona, o Leão estaria, às 19h de sexta-feira, 14, contra o Santa Cruz, no Barradão, completando a metade do percurso na prova. Busca uma vitória para permanecer na liderança e ter o título simbólico de campeão do primeiro turno, mas que não vale nada se o time perder fôlego na segunda metade da competição. Dos clubes que chegaram em primeiro lugar no meio de cada edição anterior da Segundona, 66% conseguiram o acesso.

Por isso, é preciso correr sem perder as passadas de líder nas 19 rodadas restantes. Desde que a Série B adotou a fórmula de pontos corridos, em 2006, três equipes começaram o returno na ponta e terminaram fora do pódio, ou melhor, longe do G-4 [confira abaixo].

Na primeira edição com o regulamento atual, o Coritiba terminou o turno na liderança, com seis pontos à frente do quinto colocado, o Atlético Mineiro. No fim da competição, o Coxa acabou em sexto, com 12 pontos atrás do campeão: o próprio Galo.

Além da decepção de 2006, o Criciúma e o Ceará também foram ponteiros que decaíram e não terminaram entre os quatro melhores da Série B. O Tigre é o pior exemplo para o Vitória tomar cuidado. Depois de liderar a metade inicial de 2007, o clube catarinense somou apenas 16 pontos nas 19 partidas seguintes. No final, ficou a oito pontos da zona de rebaixamento.

Apesar dos fracassos citados, dois terços dos líderes do primeiro turno conseguiram subir para a Série A. Entre 2008 e 2013, todos subiram. Só o Ceará quebrou a corrente no ano passado. Corinthians, Vasco, Portuguesa e Palmeiras mantiveram-se no topo.

Equilíbrio

Neste ano, a situação do possível líder do turno inicial é mais complicada do que nas temporadas anteriores. A diferença do ponteiro para o time logo abaixo do G-4 pode ser a menor da história até esta etapa. Caso o Vitória e o quinto colocado Sampaio Corrêa vençam, a distância será de apenas três pontos. A menor diferença ainda é a do ano passado: quatro pontos.

Se os números gerais deixam o Leão com cautela para não pisar no freio na reta de chegada, suas estatísticas particulares são um alento para quem ainda desconfia de um possível acesso rubro-negro. Nos moldes atuais, o Vitória participou de três edições: 2007, 2011 e 2012. Coincidência ou não, sempre que o clube baiano terminou entre os quatro nas primeiras 19 rodadas, subiu para a elite.

Na metade da edição de 2007, o Rubro-Negro estava em quarto lugar; em 2012, era líder. Em ambas as vezes, ascendeu com a última vaga. Em 2011, finalizou o primeiro turno em nono e terminou a competição na quinta posição.

Retorno

Depois de bater o Luverdense por 2 a 0 na terça-feira, o time do Vitória treinou nesta quarta, 12, em Cuiabá e viajou a Salvador.

O capitão Escudero, que sofreu uma pancada no joelho esquerdo na partida, amanheceu sem dor. Nesta quinta, 13, o elenco volta aos trabalhos no Barradão, à tarde, sem a presença de Fernando Miguel. Foi detectada uma lesão na coxa esquerda do goleiro, que está fora, pelo menos, dos próximos dois jogos. Os médicos não deram prazo para seu retorno. O meia-atacante Vander, com três cartões amarelos, também não jogará na sexta.

Apesar do apelo para a torcida comparecer ao Barradão, apenas 600 ingressos haviam sido vendidos até esta quarta.

