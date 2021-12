Vitória quer testar os seus principais contratados na estreia do Baiano

Ainda em fase de entrosamento, o Vitória que vai entrar em campo contra a Juazeirense neste domingo, 29, às 16h, em Juazeiro, terá uma identidade diferente.

Na estreia do Campeonato Baiano, o lateral Leandro Salino assume a vaga de Norberto, suspenso, e o meia Cleiton Xavier vai jogar pela primeira vez.

Segundo o técnico Argel Fucks, o meia só não entrou em campo na última quinta-feira, contra o Sergipe, em partida válida pela Copa do Nordeste, porque ele ainda não estava regularizado. Com os papéis em dia, ele entra em campo.

“Seguramente o Cleiton Xavier vai jogar. Ele teve um problema com a documentação porque na quarta-feira foi feriado em São Paulo, estava tudo fechado. O Norberto não vai jogar no próximo jogo porque está suspenso. Por isso colocamos o Salino na última partida para ganhar condicionamento”, explicou o treinador.

Segundo Argel, a ideia é já utilizar os melhores jogadores para dar ritmo para a equipe que ele quer como titular. Por isso, atletas da base devem perder espaço, e os que vêm treinando como titulares devem se manter na função.

“Você só vai dar ritmo para a equipe titular se ela jogar. Tem duas coisas muito importantes na balança: se você preserva um jogador, ele perde o ritmo. A nossa ideia, no início, é botar o que a gente tem de melhor em campo para dar ritmo competitivo. Pela minha experiência como jogador, a partir do terceiro jogo você consegue se soltar, a tendência é ir melhorando jogo a jogo”, opinou. O treinador também se mostrou um pouco incomodado com a indefinição da equipe titular, e disse que quer dar uma ‘cara’ para o elenco principal o mais rápido possível.

“A gente quer, o quanto antes, definir a equipe e dar um padrão de jogo para essa equipe. E vamos usar todos esses jogos para chegar a esse ritmo competitivo. Porque atleta ganha ritmo jogando, não é treinando”, argumentou.

Para Argel, uma das coisas mais importantes para seus jogadores é a possibilidade de atuarem em mais de uma função. “O Euller, por exemplo, é muito versátil e pode jogar em várias posições. Hoje temos um elenco com dois, três jogadores em cada posição, e vamos usar isso. Daqui a pouco vocês vão ver o Euller de lateral esquerdo, de meia, de extremo...”, adiantou.

Aos poucos

Se tudo ocorrer de acordo com os planos de Argel, a equipe deve usar o jogo deste domingo e as próximas partidas como condicionamento para chegar ao primeiro compromisso na Copa do Brasil, em 8 de fevereiro, quase pronta.

“A gente quer chegar no jogo da Copa do Brasil com 70% da nossa capacidade física técnica e tática”.

Juazeirense x Vitória - 1ª rodada do Campeonato Baiano

Local: Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro

Quando: Domingo, 29, às 16h

Árbitro:Gleidson Santos Oliveira

Assistentes:Jucimar dos Santos Dias e Carlos Eduardo Bregalda Gussen

Juazeirense - Tigre, Nem, Emerson, Braz, Marquinhos, Capone, Waguinho, Patrik, Everlan, Sassá, Júnior Chicão. T: Barbosinha.

Vitória - Fernando Miguel, Leandro Salino, Alan Costa, Fred, Geferson, Uillian Correia, Willian Farias. Gabriel Xavier, Cleiton Xavier, David, Kieza. T: Argel Fucks.

