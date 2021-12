Vitória quer se vingar do América-RN, único algoz na Copa NE

Vingança. Sentimento ou atitude de alguém que se sente lesado ou ofendido por outrem. No caso do Vitória, este tal 'outrem' é justamente o América de Natal, o único que venceu o time no Nordestão, por 3 a 0, em pleno Barradão. Uma desforra que o Leão pretende colocar em prática na última rodada da fase de grupos, fora de casa, na próxima quarta.

Ambos estão classificados e a vingança servirá apenas para definir o líder do Grupo A. Porém, América e Vitória já travaram batalhas no Nordestão por algo mais grandioso. Na primeira edição da competição, em 1973, o Leão se sagrou campeão na época que o campeonato reunia os campeões e vices dos respectivos estaduais. Na final, o Vitória aplicou 3 a o na antiga Fonte Nova.

Pelo Nordestão, os irmãos de região já se enfrentaram 14 vezes. O time potiguar é o clube que mais esteve no caminho do Rubro-Negro, mas também é o que mais perdeu. Foram nove triunfos dos baianos, contra quatro deles.

Mesmo com a vantagem, o último triunfo deixou aquele nó na garganta do elenco rubro-negro. Foi a maior sofrida pelo Vitória diante do Dragão. Porém, em 1980, o Leão aplicou massacre bem maior: 8 a 1 pelo Campeonato Brasileiro.

Nas Dunas

O Vitória fará seu primeiro jogo na Arena das Dunas, mas já enfrentou o América na capital potiguar em nove oportunidades. Existe um equilíbrio, mas o Leão leva vantagem até no critério jejum. A última vez que o Vitória perdeu para o América em Natal foi pelo Nordestão de 2000. Depois, foram três triunfos rubro-negros e outro empate.

Para o técnico Ney Franco, o Vitória terá muito trabalho para vencer o América. O treinador confessou que nem sabe o time que deve enfrentar o atual líder do grupo, pois precisa avaliar alguns atletas que se queixam de dores musculares, como Escudero e Juan.

"No jogo de quarta, temos que melhorar para chegar ao mata a mata com uma equipe mais forte. Vamos esperar o retorno dos atletas para definir o time que vai entrar em campo na próxima partida, pois temos um jogo distante e voltamos para atuar no baiano contra um adversário que não sabemos quem é", disse Ney.

