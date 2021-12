Vitória quer recontratar Neto Baiano para 2015

Ídolo do Vitória, Neto Baiano pode voltar a jogar pelo Leão em 2015. De acordo com a assessoria do rubro-negro, o presidente do clube, Carlos Falcão, já iniciou conversa com o atacante, que também demonstrou interesse em retornar ao Vitória.

Apesar da boa vontade das duas partes, ainda falta chegar a um acordo. A negociação foi interrompida por uma viagem do jogador e deve ser retomada na próxima semana, segundo a assessoria do Leão.

Neto Baiano, que já encerrou contrato com o Sport, é um dos principais ídolos da torcida rubro-negra, já que sempre demonstrou carinho pelo clube, inclusive alimentando a rivalidade com o Bahia, além, é claro, do histórico de 55 gols marcados em 85 jogos com a camisa do Vitória.

