Vitória quer manter embalo no Baianão em duelo com Jacuipense

Eliminar o Vasco da Copa do Brasil foi o resultado mais importante para o Vitória na atual temporada. Mas 2017 está apenas no início, e o Leão tem o objetivo de conquistar o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste no primeiro semestre.

Para isso, tem de esquecer o resultado do meio de semana e vencer, no domingo, 19, às 16h, o Jacuipense, pela oitava rodada do Baiano, no Barradão.

Líder isolado do Estadual com 18 pontos, o rubro-negro quer manter o embalo para terminar a primeira fase no topo e garantir vantagem nas etapas seguintes.

A tendência é que vários titulares sejam poupados do duelo com o Leão do Sisal, pois o Vitória tem confronto decisivo na próxima quarta, com o Sergipe, em Aracaju, pelo Nordestão.

Com isso, atletas como Geferson podem ganhar mais minutos em campo. “[Argel Fucks, técnico] ainda não me passou nada se vou jogar ou não”, disse o lateral-esquerdo, que enfrentou o Vasco porque Euller estava suspenso.

“Claro que vai ser um jogo complicado como todos que estão sendo aqui, mas vamos continuar com essa pressão dentro de casa, com as vitórias. Continuar 100%, que é o mais importante”, completou Geferson.

Com a possibilidade de boa parte do time titular ser poupado, além de Geferson, atletas como o volante Uillian Correia e o atacante André Lima devem iniciar a partida no Barradão.

Treino para reservas

Um dia após o triunfo sobre o Vasco, o Vitória teve dia de treino técnico para quem jogou menos de 45 minutos diante do Cruzmaltino. Os titulares realizaram uma atividade regenerativa.

O meia Pisculichi, em recuperação de uma lesão muscular, trabalhou a parte física no campo do Barradão.

