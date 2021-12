Vitória quer manter bom rendimento contra lanternas

A campanha do Leão não é a desejável, mas uma coisa é certa. Na Série A, o Vitória não se engasgou quando atuou contra os clubes que estão na zona de rebaixamento, como é o caso do Náutico, adversário de domingo,15, no Barradão.

Além do Timbu, Ponte Preta, São Paulo e Portuguesa perderam para o rubro-negro baiano. Tirando o representante pernambucano, os demais foram derrotados em solo baiano. Porém, apesar dos 100% contra os rebaixáveis, os jogos não foram fáceis. Muito pelo contrário. Tanto a Macaca quanto o tricolor paulista e a Lusa saíram na frente quando jogaram na Toca. Só depois o Vitória teve poder de reação e acabou virando.

O que importa é terminar na frente. Ou, pelo menos, não perder. No caso do Leão, a invencibilidade não é apenas contra os que habitam o Z-4. Em 13º, o Vitória não perdeu para ninguém que está atrás dele na tabela. O Vasco caiu no Barradão e os duelos com Fluminense e Bahia acabaram empatados.

Para fortalecer os números contra os desesperados, o Leão conta com o retorno do argentino Maxi Biancucchi. O gringo marcou gol em dois dos rivais que estão na degola, um deles justamente o Náutico. Ele anotou dois tentos contra o irmão nordestino e outro par no confronto com o São Paulo. Motivação não falta ao gringo. De fora após dores na panturrilha, o gringo artilheiro está doido para homenagear sua nova filha, Vittoria. O último gol do argentino foi contra o Fluminense e seu jejum acompanha a fase ruim do Leão no Brasileirão. São oito jogos sem ver o baixinho balançando as redes, o que resultou em apenas um triunfo, três empates e quatro derrotas.

Freguês - Outros números insistem em apontar o Vitória como favorito no duelo de logo mais. Jogar no Barradão tem sido sinônimo de triunfo do Leão quando o adversário é o Náutico.

Nos últimos cinco jogos, o Vitória venceu todos. O saldo também é elástico. Em todos os embates, o rubro-negro venceu por dois ou mais gols. Foram 15 tentos nos últimos encontros no Barradão, incluindo a goleada de 5 a 0 na Copa do Brasil de 2010. O Náutico só marcou três vezes nos cinco jogos anteriores em solo baiano.

Mesmo com tantos motivos para o torcedor confiar na reação, o técnico Ney Franco prega a cautela e assegura: não existe adversário fácil no Brasileirão, principalmente na reta final, quando cada um tem seu motivo para vencer, seja pelo título ou pelo rebaixamento. "Acho que o campeonato é muito equilibrado. Neste início de segundo turno, empatar com o Internacional foi um bom resultado. Agora, temos que ter competência para vencer o Náutico na nossa casa. Já tínhamos feito um grande jogo dentro de casa contra o Atlético-MG e temos tudo para fazer um segundo turno melhor que o primeiro", acredita Ney.

Para vencer o lanterna, que somou apenas nove pontos em 19 jogos, o rubro-negro vai com uma postura totalmente ofensiva. Assim como na formação do jogo contra o Galo, serão três atacantes de ofício: Maxi Biancucchi, Marquinhos e Dinei. Do time que enfrentou o Inter, apenas o volante Neto Coruja cede lugar para o retorno de Maxi. Nas demais posições, nenhuma alteração. Renato Cajá permanece como principal armador, enquanto o paraguaio Cáceres será um volante com liberdade para ir à frente.

adblock ativo