Vitória quer fazer da bola parada a arma para bater o CRB

O Leão tem um bote preparado para traçar o Galo de Campina. A bola parada pode ser uma arma poderosa para o Vitória derrotar o CRB, na tarde deste sábado, 24, no Rei Pelé, que fica em Maceió.

Se o torcedor rubro-negro rever os gols dos triunfos sobre o Criciúma, por 2 a 1, e diante do Paysandu, por 3 a 1, perceberá que todas as bolas encontraram a rede após uma joga iniciada com a redonda à velocidade zero.

Contra o Tigre, Ramon e Guilherme Mattis tsetaram firme para o fundo da meta após escanteios cobrados por Escudero. Frente ao Papão, o argentino marcou um de falta, outro de pênalti e bateu o tiro de canto na cabeça de Kanu, que fechou a conta na Arena Fonte Nova.

O Vitória tem o segundo melhor ataque da Série B, com 49 gols. Onze, ou 22% desses tentos, foram provenientes de bola parada. Também foram vítimas dessa arma do Leão o Oeste (duas vezes), Atlético-GO (uma), Bahia (uma), Santa Cruz (uma) e Botafogo (uma).

"Na fase final do campeonato, a tendência é que saia mais gols de bola parada. Por isso que a gente tem que dar uma ênfase nisso", diz Vagner Mancini.

