Vitória quer classificação antecipada no Baianão

Nordestão, Baianão, Copa do Brasil... Muitas competições requerem cuidados e metas diferenciadas. Hoje, contra o Serrano, o técnico Ney Franco pretende iniciar a 'gordura suficiente' para uma classificação antecipada no Estadual. Segundo o comandante, será fundamental para poder se dedicar às outras competições no caminho do Vitória.



"Temos quatro jogos no Baiano e um planejamento curto para conseguir uma classificação antecipada. Temos pela frente o Nordeste e a Copa do Brasil. Quando mais cedo definir a classificação, melhor. Se tivermos esta competência, será bom para poupar atletas mais na frente e se dedicar a outras competições com a mesma importância", disse Ney.

Poupar enquanto não estiver classificado, Ney Franco não pretende. Chegou a hora de o grupo principal ganhar forma e identidade. O técnico quer a torcida com a escalação na ponta da língua, modificando apenas quando necessário. Mesmo com tal afirmação, o treinador continua com a filosofia de dar chance para quem se destaca.



"Tivemos competência para nos classificarmos no Nordestão, colocando a maioria dos jogadores em atividade. Criamos alternativas para colocar todo mundo no mesmo nível e observar outros atletas. Mauri começou e eu não conhecia bem, mas está definitivamente no elenco. Tivemos diversos atletas da base que serão aproveitados durante todo ano. O importante agora é dar uma identidade ao time. Mexer o mínimo possível", disse Ney.

Zaga

De um setor problemático, para uma dor de cabeça boa para o treinador. Ney Franco confessou que a defesa não tem ninguém considerado titular. Pelo menos no duelo de hoje, o prata da casa Matheus Salustiano e Rodrigo Defendi saíram na frente. Porém, outros podem ganhar espaço, principalmente o argentino Ferrari.



"Estamos bem servidos na posição. Estou optando pelo Defendi e Matheus agora, mas temos outros atletas qualificados. Quem vai definir o titular é o desempenho de cada um. Ainda não tem nada definido na posição, disso posso garantir", garantiu Ney Franco.



No meio-campo, pelo menos contra o Serrano, Cáceres será o armador, ao lado de Escudero. Luis Gustavo e Mauri serão os volantes. Na frente, mais uma chance para Marquinhos voltar a jogar bem e Dinei marcar um golzinho em 2014.

