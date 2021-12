Vitória quer casa cheia contra o Corinthians no domingo

Algum torcedor lembra a última vez que o Barradão recebeu mais de 30 mil pessoas? Foi justamente num domingo à tarde, contra o Corinthians, pela Série A. O jogo - empate de 1 a 1 válido pela 32ª rodada do campeonato de 2013 - foi realizado em 3 de novembro e atraiu 33.852 pagantes.

Se a meta de público for diminuída para 25 mil, a marca segue do Brasileirão de 2013. Foi em 1º de dezembro, pela 37ª rodada, quando 25.148 torcedores assistiram ao 4 a 2 sobre o Flamengo.

Para domingo, 22, o desafio do Barradão lotado está lançado. Às 16h, o Leão pega o atual campeão Corinthians pela 2ª rodada da competição de 2016. Será a primeira vez que o santuário rubro-negro recebe um jogo de Série A desde a derrota por 1 a 0 para o Santos que sacramentou o rebaixamento do clube na última rodada de 2014. E a falta de um Barradão lotado nestes dois anos e meio, não por acaso, tem a ver com a ausência de jogos pela elite nacional e com um Vitória motivado.

Nestes dois anos e meio, o Vitória chegou a superar os 30 mil pagantes. Porém, foi na Fonte Nova. No jogo do retorno à elite nacional, 3 a 0 sobre o Luverdense, pela 37ª rodada da Série B de 2015, 41.348 torcedores foram ao estádio. No mesmo período, o maior público no Barradão foi no 4 a 1 em cima do Bahia, pela 10ª rodada da Segundona, que recebeu 20.945 pessoas.

O técnico Vagner Mancini confia que, a partir de domingo, os grandes públicos retornarão ao estádio do Leão. "A vitória sobre a Portuguesa [3 a 1, na quinta, pela Copa do Brasil] foi muito importante para que recuperássemos o moral, pois havíamos perdido a estreia na Série A [domingo passado], por 4 a 1, para o Santa Cruz, fora de casa. Nós conseguimos devolver a confiança ao nosso torcedor para um jogo importante no domingo, até porque nosso time veio de um campeonato estadual em que não foi testado de verdade e não enfrentou nenhuma equipe de série A. Agora, nossa realidade é outra e temos a oportunidade de enfrentar times como Corinthians, Atlético-MG e Flamengo".

Novidades

Uma motivação extra para a partida será a estreia da nova camisa rubro-negra do time, que retoma as listras horizontais e que foi apresentada ao público há oito dias, na festa do 117º aniversário do clube.

No time, o volante William Farias, com lesão muscular, segue como desfalque. Já os atacante Marinho, lesionado desde a final do Campeonato Baiano, há duas semanas, e Vander, que não enfrentou a Portuguesa devido a uma virose, devem retornar. O treino desta manhã vai definir se a dupla tem condições de jogo.

"Eles darão uma boa encorpada no time, até porque será um jogo dificílimo. O Corinthians vem jogando junto há vários anos e tem um técnico especialista em estratégias tanto defensivas quanto ofensivas. Então, o Vitória não vai poder errar e terá que ter um volume de jogo muito forte e rápido. Senão, terá dificuldades na partida", disse Mancini. Retorno certo só o do lateral direito José Welison, que foi substituído por Alípio na quinta-feira.

