Vitória quer boa sequência de jogos em casa

Restando onze partidas para o fim da Série B, o Vitória terá pela frente a melhor chance de definir seu futuro da melhor maneira possível. Para vencer este jogo de tabuleiro da Segundona, o Leão emenda quatro duelos em Salvador. O primeiro é neste sábado, 26, contra o Paysandu, às 16h30, na Fonte Nova. Além dos confrontos como mandante, contra Papão, Boa e Paraná, ainda tem o Ba-Vi na arena.

Se derrotar os quatro adversários, o Rubro-Negro terá 12 pontos nesta sequência na capital baiana. Chegaria aos 58 pontos e ficaria bem próximo da previsão de pontuação necessária para o acesso à Série A, de acordo com estudos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais: 65 pontinhos. Ainda levando em consideração os 100% de aproveitamento, o Leão precisaria somente de sete pontos nos sete últimos compromissos.

No elenco, é unânime o clima de decisão. O centroavante Elton ainda vai além: "É um momento do campeonato em que cada time vai procurar encarar as 11 rodadas restantes como 11 finais. Vivenciar jogo a jogo. O Paysandu a gente encara como uma final. Esta sequência pode nos dar mais tranquilidade, pelo menos no quesito acesso. Mas ainda sonhamos com algo mais".

O capitão Escudero prefere pensar jogo a jogo. Na sua opinião, os embates em Salvador só terão êxito se prevalecer a competência do time aliada à presença de público. "Se vencermos, vamos para segundo (lugar). É uma final. Essa é uma palavra que resume bem esse confronto. Acredito que teremos mais de 30 mil rubro-negros na Fonte Nova para nos empurrar. Estaremos mais que reforçados", afirmou o meia argentino.

Para o lateral esquerdo Diego Renan, as próximas quatro rodadas vão gerar vantagens à equipe, que atuou apenas três vezes em casa neste returno e em cinco como visitante, viajando para Maranhão, Criciúma e Goiás. "Esta série de jogos aqui pode trazer benefícios. Primeiro, na pontuação, pois podemos somar 12 pontos. Jogar quatro jogos em Salvador, para a gente que vinha de uma sequência longa de viagens, será bom. Dá tempo de trabalhar, de descansar quem precisa e estar com força máxima nas partidas", disse.

Desfalques

O zagueiro Guilherme Mattis e o lateral direito Diogo Mateus treinaram normalmente, após afastamento, mas devem ficar no banco de reservas. É preciso 'cabeça fria', planejando o Ba-Vi de sábado. Dez jogadores estão pendurados com dois cartões amarelos, entre eles Diogo Mateus, Elton, o goleiro Gatito Fernández, o zagueiro Ramon, os meias Pedro Ken, Rhayner e David.

