Vitória quer amistosos com eliminados do Nordestão

Lavada a roupa suja, chegou a hora de preencher o tempo sem jogos... Com jogos! Ao invés de treino com clubes menos expressivos, a diretoria, sob o aval da comissão técnica, resolveu programar até três amistosos com clubes que também foram eliminados do Nordestão, em três datas no início de março.

Entre os times que deixaram mais cedo a competição regional está o rival Bahia, mas o diretor do Leão, Raimundo Queiroz, ainda não especifica os adversários. "O Bahia também foi um dos eliminados, mas ainda não temos um jogo marcado. Temos as datas. A primeira, entre 2 e 3 de março. A segunda, dia 9 ou 10. Uma terceira partida seria marcada para 13 ou 14. Infelizmente, não teremos competições. Vamos requentar a pré-temporada que começou em janeiro, interrompida pelo Nordestão, com amistosos com adversários mais qualificados", alegou Queiroz.

Sport e Santa Cruz estão descartados, pois já entram no Campeonato Pernambucano na próxima semana. A programação também pode ser modificada, pois existe a possibilidade do Vitória e Bahia entrarem no Baianão no próximo dia 17 de março, pois uma data seria adiantada. "Neste caso, podemos modificar sem problemas nosso cronograma. Porém, ainda é especulação. É competência da Federação Bahiana de Futebol avaliar isso", disse.

Apesar da reunião ter puxões de orelha pela saída do Nordestão, Queiroz garantiu que não haverá retaliações com técnico e atletas. Apesar da derrota, o diretor garante que o grupo é forte e vai ter continuidade do trabalho de caio Junior.

Reforços - Entretanto, medidas devem ser tomadas, como a busca de reforços, como na lateral esquerda. "Ainda não contratamos um lateral-esquerdo porque não podemos trazer um atleta apenas pra preencher um espaço pela necessidade numérica. Queremos alguém que dispute posição com o Mansur".

Sobre as possíveis punições do meia Renato Cajá e do técnico Caio Júnior, Raimundo garantiu que o setor jurídico ainda está aguardando a notificação para saber como será preparada a defesa. Porém, Queiroz informou que o Vitória vai fazer uma representação contra o árbitro do duelo com o Ceará. "Fomos prejudicados. Estamos tomando atitudes contra isso. Sabemos que é difícil uma punição para árbitro, mas temos que mostrar os erros contínuos e absurdos que acontecem aqui".



