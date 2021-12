Vitória quer acabar com síndrome de sair atrás do placar

O discurso de jogadores e treinador do Vitória, 13º colocado no Campeonato Brasileiro, é semelhante em afirmar que o time não deslanchou porque ainda falta um pouco mais de autoconfiança e gana para vencer os jogos, principalmente fora de casa. Um dado reforça o argumento: do total de sete rodadas, o Rubro-Negro saiu atrás no placar em seis.

Delas, só perdeu duas. Prova de que, sob pressão, a equipe reage. Entre as quatro partidas em que evitou a derrota, está a de domingo, 14, em Volta Redonda (RJ), contra o lanterna Botafogo. O time esteve apagado até sofrer o gol, aos seis minutos do segundo tempo. Dali para frente, passou a se impor e dominar o jogo. Finalizou cinco vezes com perigo - uma delas acertando a trave, com Kieza -, até chegar ao 1 a 1, com gol de Victor Ramos nos acréscimos.

Nesta segunda-feira, 13, na Toca do Leão, o volante Willian Farias comentou. "Acho que falta um pouquinho mais de gana. Precisamos fazer desde o início da partida o que Vagner Mancini [treinador] vem nos pedindo, que é botar a bola no chão e impor nosso jogo. Só que a gente não está conseguindo fazer isso bem. Temos que começar a nos impor mais, para sair na frente do placar e controlar o jogo melhor. É ruim quando estamos atrás do marcador. Nós corremos e nos desgastamos muito mais".

O único jogo em que o Vitória saiu na frente foi na penúltima rodada, quando venceu o Internacional por 1 a 0 no Barradão. Nas outras partidas em Salvador, ganhou do Corinthians de virada por 3 a 2 e empatou com o Atlético-MG em 1 a 1. Fora de casa, são quatro jogos tendo que correr atrás do resultado. A condição adversa foi decisiva para as duas derrotas.

São Paulo

O alerta é necessário porque o próximo confronto é outra vez em território alheio. Na quarta, 15, às 19h30, pega o São Paulo, no Morumbi. Mancini declara: "O pacto entre eu, os jogadores e todos que vivem o Vitória é que em todos os jogos a gente vai tentar marcar lá frente e buscar a vitória. Muitas vezes, a gente não consegue, porque, no futebol, tudo é possível. Mas o Vitória quer ganhar todas as partidas, e o futebol nos mostra diariamente que é possível ter esse sonho desde que você faça dentro de campo aquilo que está pré-determinado".

Executar o pré-determinado é justamente o problema. Na estreia, contra Santa Cruz, em Recife, o time dominava o jogo tecnicamente até sofrer 1 a 0, aos 28 do primeiro tempo. Depois, se perdeu em campo e acabou sofrendo 4 a 1.

Contra o América-MG, na 3ª rodada, arrancou o empate em 1 a 1 graças a um gol de Kieza aos 39 do segundo tempo. Já na 5ª rodada, levou 1 a 0 do Flamengo e fez Mancini desabafar: "Nosso time não teve erros excessivos, mas não o vi jogando bem. Isso me incomodou. O Vitória só começou a jogar após ter levado o gol. Aí, sim, vi um time que botou a bola no chão, foi ao ataque e criou boas oportunidades. Mas, precisamos ser assim o tempo todo, não apenas após o adversário marcar o gol".

