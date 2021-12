Vitória quer acabar com a sina de tomar o primeiro gol

De um lado, o desgaste da obrigação de virar o jogo. De outro, a prova da superação. O Vitória vive um paradoxo nas últimas rodadas do Brasileirão da Série B. Nos dez últimos jogos, em seis o Leão levou o primeiro gol e foi obrigado a correr dobrado para inverter a desvantagem. Ou seja, em 60% dos jogos, o time teve esse acréscimo de desgaste.

Porém, apesar do vacilo, em apenas um embate o Vitória não conseguiu virar ou empatar o duelo. Foi justamente na derrota mais recente no certame, para o Bragantino, por 1 a 0, no início de agosto. É a superação do líder, que conseguiu virar três vezes e empatar outras duas.

Sobre a sina de vir saindo atrás no placar, Gilson minimiza a superação no final e cobra melhora. "Temos que correr dobrado depois de levar o gol. Não podemos repetir mais os vacilos no começo, pois é uma das coisas que têm feito o time cansar e ficar exausto no final. Se isso não mudar, pode acabar nos prejudicando nos próximos jogos", analisou o lateral.

Muito ofensivo - Das três viradas nas últimas partidas, duas vieram fora de casa. Uma delas foi contra o América-MG, mesmo com a expulsão do goleiro Deola. Para ele, é difícil explicar o motivo da sina. "É uma boa pergunta... Posso responder depois? (risos)", brinca.

"É complicado, pois nem sempre levamos o gol porque estamos mal. Nós temos um time ofensivo e às vezes somos vazados num momento em que estamos bem no jogo e acabamos surpreendidos no contra-ataque. Aí, precisamos correr muito e ficamos cansados. Não sei explicar o motivo, mas temos de acabar com isso", cobrou o camisa 1 do Leão.

Entretanto, Deola ressalta o ponto positivo do problema. "Quando saímos atrás no placar, conseguimos pelo menos empatar. Isso é um ponto que não podemos deixar esquecido. Somos um time que tem um poder de ração incrível. Acho que só perdemos um jogo e viramos alguns, inclusive fora de casa, como aquele contra o América (mineiro). Porém, é melhor tentar não levar o gol, né?", enfatizou.

