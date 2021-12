Vitória quer 4 reforços para primeira parte do Brasileirão

Dois zagueiros, um volante e um armador integram a lista de contratações do novo gestor Felipe Ximenes para reforçar o elenco do Vitória nesta primeira parte do Brasileirão, antes da pausa para a Copa do Mundo.

O presidente do clube, Carlos Falcão, diz que há urgência na contratação dos quatro reforços, o que não significa que outras posições fiquem sem novidades. Tudo vai depender, segundo ele, das disponibilidades do mercado.

"Felipe Ximenes tem um grande desafio de procurar estes quatro reforços que precisamos. Porém, ele não tem nem uma semana de trabalho. Na verdade, ele só começou esta semana. Acredito no trabalho dele", disse Falcão.

O zagueiro Roger Carvalho, ex-São Paulo, está na mira, mas o acerto parece distante. "De fato, este nome interessa", confirmou o presidente Falcão, em entrevista ao A TARDE.

O empresário do zagueiro, Nenê Zini, afirmou que foi procurado pelo Vitória, mas que a proposta do clube precisa ser mais alta . "Houve um contato, mas a proposta do Vitória foi abaixo do esperado. Vamos voltar a conversar para tentar entrar num acordo. Por enquanto, nada definido", disse Nenê à reportagem, por telefone.

Após quase dois anos na Itália, onde defendeu Genoa (2012) e Bologna (2013/13), Roger Carvalho, de 27 anos, assinou contrato com o São Paulo em agosto de 2013, com prazo vigente até o último dia 15 de abril. Mas o tricolor paulista afastou o atleta e não renovou. Ele fez apenas dois jogos por seu último clube em 2014.

Outro nome para a defesa, Alemão, do Ituano, está mais longe do Barradão. O Vitória já negociava com o atleta, mas impasses quanto ao valor do salário esfriaram a conversa. Já o possível retorno do defensor Fábio Ferreira foi negado pelo presidente Carlos Falcão.

O zagueiro Kadu, atualmente no Braga, de Portugal, demonstrou interesse em retornar ao clube. Porém, com o fim da janela para contratação no exterior, o atleta só poderá retornar depois do Mundial, em junho. "É um nome que está nos planos, mas precisamos trazer zagueiros com urgência", explicou o presidente do Leão.

Quanto aos dois reforços para o meio de campo, a diretoria prefere manter o sigilo.

Dispensas

O Vitória planeja, por outro lado, enxugar o elenco. "Também estamos avaliando alguns nomes que poderão ser emprestados. Não vamos citar quais enquanto não recolocarmos estes atletas em outros clubes", completou Carlos Falcão.

Os mais cotados são os zagueiros Defendi e Ferrari, que dificilmente vestem de novo a camisa rubro-negra. O volante Lucas Zen é outro. Todos eles foram contratados este ano.

