Vitória quebra invencibilidade do Inter no Barradão

O Internacional vinha de uma sequência de 18 jogos sem perder e até a tarde deste domingo, 5, figurava na segunda colocação da tabela do Brasileirão. Só que pela frente, havia um Leão. Em jogo disputado no Barradão, o Vitória mostrou força e se impôs sobre o adversário com um Marinho que estava impossível. O atacante desequilibrou a defesa colorada e marcou o único gol da partida.

Apesar da partida contar com erros defensivos em ambos os lados, o Vitória pressionou o clube gaúcho e foi bem mais efetivo. Com o resultado, o Rubro-Negro sobe para a 9ª colocação na tabela. O time encara o Botafogo, próximo domingo, 12, no Rio de Janeiro.

O jogo

Não precisou suar muito para o Vitória abrir o placar da partida, no Barradão. Com apenas três minutos de jogo, Kieza pressionou Ernando na zaga, roubou a bola e tentou fintar Danilo Fernandez. O goleiro levou a melhor na dividida, mas a bola sobrou justamente do pé de Marinho, que, com categoria, mandou de cobertura.

O gol deu conforto para o Rubro-Negro continuar se impondo. Com marcação compacta, que ora acontecia no campo de ataque e em outros momentos no próprio campo de defesa, a equipe da casa dominou durante toda a primeira etapa. O destaque foi Marinho, que infernizou a defesa colorada com lances de efeito.

Por pouco o Leão não ampliou o marcador aos 39 minutos. Dagoberto recebeu cruzamento e chutou de primeira, só que Danilo Fernandes tocou de leve e a bola bateu na trave.

O segundo tempo começou menos franco. As equipes buscaram atacar, mas poucas chances de gol foram criadas.

O Colorado começou a esboçar reação somente aos 14 minutos. Após bela troca de passes, Artur recebeu de frente para Fernando Miguel e chutou. O goleiro cresceu no lance e defendeu com o pé direito.

Mancini, que completa um ano do comando do Vitória, buscou segurar o placar, promovendo as entradas de Kanu no lugar de Euller, e Leandro Domingues em substituição a Dagoberto.

Susto

O Internacional só criou as melhores chances no final do jogo. Aos 43, Alex soltou a bomba de fora da área, mas Fernando Miguel, atento, se esticou e fez a defesa de manchete. Por pouco o clube gaúcho não empatou, quando Aylon teve a chance mais clara de marcar, ao aproveitar sobra de bola, em lance confuso da zaga rubro-negra.

Contudo, já nos acréscimos, Kieza ainda teve a oportunidade de liquidar a fatura. Ele recebeu passe de Marinho e bateu colocado. Paulão se esticou e tirou a bola quase que dentro do gol.

