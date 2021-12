Vitória quase cede empate, mas vence o Atlético-PR

Com o triunfo sobre o Atlético-PR, neste domingo, 29, o Vitória alcança a sexta posição no Campeonato Brasileiro, com 34 pontos, e chega ao sexto jogo sem perder. Num jogo com oito gols e oscilando em campo, o rubro-negro baiano chega a terceira vitória fora de casa. O Atlético-PR perde invencibilidade em casa e continua com 41 pontos, na quarta colocação.

O Vitória está a sete pontos da zona de classificação da Libertadores e tem nove pontos à frente do primeiro time na zona de rebaixamento, o Criciúma, com 25 pontos.

O próximo jogo do Leão é na quarta-feira, 2, no Barradão, às 21h, contra o Goiás. Já o Atlético-PR vai enfrentar o Grêmio, em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, também na quarta, às 19h30.

Predomínio baiano

Nos 15 minutos iniciais, a partida foi pouco movimentada, com poucas chances para ambos os times, mas aos 17 minutos o Vitória começou a mudar o jogo. Juan cruzou a bola que bateu em Renato Cajá e foi para o gol, Wéverton conseguiu fazer a defesa, mas deu o rebote e a bola voltou para Cajá que mandou para o fundo do gol. O Atlético tantou reagir, mas aos 29 minutos o rubro-negro baiano marcou mais um. Ayrton cobrou falta da intermediária, a bola desviou na barreira e foi no ângulo esquerdo do gol do Furacão.

Com o resultado negativo, o técnico Wagner Mancini do Atlético-PR, tirou o lateral Jonas e colocou um atacante, Roger. Com a troca o Vitória aproveitou o espaço na zaga adversária, e num contra-ataque, aos 43 minutos, marcou o terceiro. Dinei, ganhou na velocidade da defesa e chutou forte para dentro do gol.

Reação e Reação

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Marquinhos perdeu uma oportunidade clara de fazer o quarto gol do Vitória. Após lançamento de Dinei, Marquinhos ficou frente a frente com Wéverton e chutou em cima do goleiro. Depois disso o Atlético-PR dominou em campo e aos 11 minutos Ederson, artilheiro do campeonato, marcou de cabeça, depois do cruzamento de Roger.

O Vitória se perdeu em campo e apenas defendeu. Aos 17 min Ederson marcou mais uma vez, após sobra ele chutou da entrada da área, a bola ainda desviou na zaga baiana, e acertou o canto esquerdo de Wilson. Seis minutos depois o Furacão chegou ao empate com Roger, que subiu e cabeceou sozinho depois da cobrança de escanteio.

A entrada de William Henrique mudou mais uma vez o enredo da partida. O atacante, que entrou aos 26 minutos no lugar de Luiz Gustavo, foi decisivo e marcou o quarto gol do rubro-negro baiano aos 37. Após receber passe, o atleta bateu forte da entrada da área. E aos 40 minutos ele cruzou para Ayrton marcar o quinto do Vitória.

