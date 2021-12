Vitória próximo de oficializar Fabrício como novo reforço

O lateral Fabrício pode ser oficializado nos próximos dias como o novo reforço do Vitória. O jogador, que foi aprovado nos exames médicos na terça, 5, deve assinar contrato com o Rubro-Negro até o fim do ano. Ele disputará posição com Marcelo Benítez, Osvaldo Arroyo e Juninho.

O lateral-esquerdo de 32 anos chega a Salvador após defender o Vasco da Gama, onde atuou em 21 jogos e marcou 2 gols. Fabrício acumula passagens por Athletico Paranaense, Cruzeiro, Palmeiras e Internacional. Ele foi campeão brasileiro com o Palmeiras em 2016 e campeão da Copa do Brasil com o Cruzeiro, em 2017.

Em 2015 o atleta se envolveu em uma polêmica após fazer gestos obscenos para a torcida do Internacional enquanto era vaiado na partida contra o Ypiranga-RS, no Campeonato Gaúcho. Aos gritos de 'eu vou embora', o jogador saiu pela porta dos fundos do clube colorado.

