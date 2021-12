Vitória próximo de acerto com lateral Juan

O lateral-esquerdo Juan, que estava encostado na equipe do São Paulo, pode ser o novo reforço do Vitória para o restante da temporada. O jogador foi liberado por empréstimo pelo clube paulista até o final do ano. A diretoria do Leão ainda não anunciou oficialmente o acerto com o atleta.

Com detalhes de negociação encaminhados, Juan precisará apenas passar por exames médicos antes de assinar com o rubro-negro. O lateral tem contrato com o São Paulo até dezembro e, depois, estará liberado para negociar com outra equipe.

Juan, que também já havia sido emprestado ao Santos, não estava sendo utilizado no tricolor paulista. Ele chegou a ficar cerca de seis meses treinando separado da equipe profissional. O atleta chegou no São Paulo em 2011. Ele também já atuou pelo Flamengo.

