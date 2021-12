Vitória prorroga contrato de Neto Baiano até o fim do ano

O atacante Neto Baiano teve seu contrato prorrogado no Vitória até dezembro de 2019. O novo acordo firmado ente o clube e o atleta foi publicado na manhã desta quinta-feira, 30, no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Desde o seu retorno à Toca, em fevereiro deste ano, o jogador de 36 anos disputou 14 partidas e marcou apenas um gol, na derrota do Rubro-Negro por 3 a 2 para o Guarani, no dia do aniversário do clube, último dia 13.

Apesar de ídolo do Vitória, os números e o desempenho do atacante nesta temporada têm sido contestado por parte da torcida Rubro-Negra.

