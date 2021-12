Vitória prorroga contrato de Leandro Domingues até dezembro

O meia Leandro Domingues assinou, nesta terça-feira,10, seu contrato com o Vitória até dezembro deste ano. "Era um desejo do clube e do jogador que esse acerto acontecesse. Leandro Domingues é um jogador diferenciado e vai nos ajudar muito até o final do ano", disse o vice-presidente Manoel Matos, em entrevista divulgada no site do clube.

Revelado na base rubro-negra, o jogador também comemorou o acerto: "Agora, é dar continuidade ao trabalho e conseguir os objetivos traçados para este ano. Estou muito feliz. No Vitória, me sinto em casa", confessou.

A diretoria acertou em janeiro deste ano o retorno do meia de 32 anos, que estava atuando no futebol japonês há cinco temporadas. O contrato inicial com o atleta era válido até o final do Campeonato Baiano.

No Baianão, Leandro atuou em sete partidas pelo Vitória - sendo cinco como titular - e chegou ao seu quinto título estadual (2003, 2004, 2005, 2009 e 2016).

