Vitória pronto para embate contra Botafogo-PB pelo Nordestão

O Vitória finalizou os treinamentos visando o confronto com o Botafogo-PB, na tarde desta quarta-feira, 6, na Toca do Leão, em um trabalho tático.

Com uma lesão na coxa, o meia Ruy foi vetado pelo departamento médico e está fora do embate desta quinta, 7, no estádio Barradão, válido pela 5ª rodada do Nordestão.

Por outro lado, o técnico Marcelo Chamusca poderá contar com os retornos do lateral Jeferson e do zagueiro Thales. 24 jogadores foram relacionados para a partida decisiva no Barradão.

O Vitória vem de uma dura sequência de cinco partidas sem vencer.

10 dias de testes

O meia argentino Damián Escudero completou, nesta quarta, dez dias de testes na Toca do Leão. Ele deve seguir por mais 20 dias aperfeiçoando a parte física e técnica.

“Este início tem sido muito bem traçado pelos profissionais do clube e me sinto cada dia mais preparado. Tenho trabalhado sempre em dois turnos para iniciar bem os trabalhos com bola, que é meu objetivo inicial”, revelou o gringo.

