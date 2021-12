Vitória promete processar Neto que chamou Barradão de lixão

O Vitória venceu Corinthians de virada neste domingo, 22, no Barradão. O palco do triunfo, no entanto, foi alvo de críticas de Neto que se referiu ao estádio como "lixão".

A ofensa motivou o Leão a lançar nota de repúdio depois da partida contra o time paulista, válida pela 2ª rodada da Série A do Brasileirão.

No comunicado, o time baiano deixa claro que não aceita a "maneira ofensiva e desrespeitosa com que o ex-jogador Neto se referiu ao Estádio Manoel Barradas, orgulho dos torcedores rubro-negros, no programa Os Donos da Bola, da TV Bandeirantes".

Ainda prometeu tomar as medidas legais cabíveis pela forma "grosseira, irresponsável e inconsequente" na qual o ex-jogador do Corinthians se referiu a um patrimônio do clube.

Outras ofensas

Os comentários de Neto com relação ao Barradão ocorreram durante o programa 'Os Donos da Bola', da TV Bandeirantes, quando o apresentador fazia prévia do confronto entre o alvinegro paulista e o Vitória.

Entre os convidados estavam os jogadores do Palmeiras, Marcos Assunção e Veloso, que seguiram a afirmação de Neto em tom de deboche, por causa do aterro sanitário de Canabrava, que era próximo ao estádio.

O trio de ex-atletas ainda afirmaram que sob o teto "havia urubus voando por causa do lixão" e ressaltaram que era "um mal cheiro insuportável" no estádio.

