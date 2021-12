Vitória promete “errar o mínimo” contra o Timão

Ciente do desafio que é enfrentar o líder do Campeonato Brasileiro – e, ainda por cima, um líder invicto em todas as rodadas da competição – o elenco do Vitória tenta buscar nas últimas rodadas o ingrediente de superação para conseguir vencer o Timão no próximo sábado, 19, em Itaquera (SP).

Para Yago, que esteve fora no último jogo contra o Avaí, quando o Leão perdeu em casa por 1 a 0, o elenco já mostrou que tem condições de bater equipes grandes e não se deixar intimidar pelo favoritismo do adversário.

O atleta lembrou a partida contra o Flamengo, quando o Vitória venceu o Rubro-Negro carioca em plena Ilha do Urubu por 2 a 0.

“(Este jogo é) bastante parecido com o do Flamengo. Até porque são grandes equipes, na época o Flamengo estava muito bem, agora teve algumas derrotas. A gente sabe que é um jogo que, se vencer, dá uma moral muito grande. A gente vai pra lá focado pra que a gente possa voltar com a vitória”, disse o jogador, em entreveista coletiva nesta quarta-feira, 16.

Quanto a estratégias, o que circula no vestiário, segundo Yago, é “não errar”. Para ele, a partida vai ser complicada e os jogadores não poderão se dar ao luxo de cometer deslizes na partida.

“A gente tem conversado bastante nesses dias que é um jogo que a gente não pode errar. Não somente eu mas toda a equipe, quem for entrar em campo tem que entrar muito concentrado, muito focado, ligado, porque o pouco que você erra resume a partida. A gente tem que dar nosso melhor”, continuou.

Yago disse que sair de São Paulo com um triunfo não significaria apenas conseguir mais três pontos na tabela, mas também conseguir quebrar um tabu no campeonato e fazer média com a torcida.

“Sem dúvidas, a gente sabe que, se ganharmos esse jogo lá a confiança volta a gente dá essa retomada para que a sequência seja melhor ainda”, projetou o jogador.

