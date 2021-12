Vitória proíbe entrada de equipes de reportagem no Barradão

Em carta aberta assinada pelo presidente Paulo Carneiro, o Vitória determinou, nesta quarta-feira, 7, que as equipes de profissionais da rádio Itapoan FM e do site Galaticos Online estão proibidas de entrar e acompanhar os treinos e coletivas na Toca do Leão. A deliberação só não se estende em dias de jogos no Barradão.

De acordo com o clube, "a decisão foi tomada após agressões e inverdades proferidas pelo radialista José Eduardo ao clube, e em especial ao seu presidente, em seus programas de rádio e perfis em redes sociais".

Ainda na nota, o clube diz que "reconhece e respeita a importância do trabalho desenvolvido pela imprensa esportiva baiana, mas, de forma inequívoca, deixa claro a seus conselheiros, sócios e torcedores que não irá se tornar refém de qualquer um que queira ser maior que essa instituição centenária".

Procurada pelo Portal A TARDE, a Itapoan/Galaticos afirmou que a proibição foi comunicada pela assessoria de imprensa do Vitória por telefone na noite desta terça, 6. Com isso, nenhum profissional acompanhou a coletiva do volante Baraka, na manhã desta quarta. A empresa também informou já ter acionado seus advogados e que irá ajuizar ação contra o dirigente.

Contrária à decisão de Paulo Carneiro, a Associação Bahiana dos Cronistas Desportivos (ABCD) também se pronunciou por meio de nota e afirmou que "é inaceitável que a esta altura, em 2019, se imponha limites, de qualquer ordem, à atividade jornalística pelo grave prejuízo que causam ao conjunto da sociedade, que tem violado seu direito fundamental de acesso à informação".

No comunicado, a associação "solicita providências da diretoria do Vitória, deixando claro que a justiça se fará necessária para preservar os direitos dos seus associados".

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

