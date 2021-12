Vitória prevê jogo mais ‘aberto’ contra Vasco na Copa do Brasil

O elenco do Vitória voltou aos treinos na manhã desta segunda-feira, 6, focado no que será seu primeiro grande desafio na temporada: o jogo contra o Vasco, em pleno São Januário, na quinta, 9, pela Copa do Brasil.

Para a torcida, um teste de peso. Para o elenco, uma chance de mostrar um futebol diferente. Pelo menos é o que prega o meia Gabriel Xavier, que ajudou a equipe a vencer o Atlântico por 2 a 0, pelo Campeonato Baiano, no domingo. Essa foi a primeira aparição do meia após se recuperar de um edema na coxa direita.

“A gente vem jogando contra times que vêm bem retrancados, com difícil acesso ao campo deles. Contra o Vasco é um jogo diferente, que vale classificação, mata-mata, e é fora de casa. Um gol vale por dois. Então, acho que o jogo vai ser completamente diferente”, opinou o atleta.

Gabriel Xavier aposta que o Vasco vai atuar “mais solto”, buscando o jogo, e que isso deve facilitar o ataque do Leão. Sem um adversário tão fechado, o Vitória pode até optar pelo contra-ataque, tática bastante utilizada por Argel Fucks em sua passagem pelo Figueirense, em 2015 e 2016.

Para Gabriel, disposição para jogar não deve faltar ao elenco. “Nesse jogos grandes é quando a gente gosta de jogar. Acho que será uma bela partida e os dois times jogarão quando pegarem na bola”, concluiu o meia.

