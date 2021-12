Vitória presta homenagem a Coutinho

O Esporte Clube Vitória prestou uma homenagem nesta terça-feira, 12, a Antonio W. Honório, conhecido como Coutinho, ex-atacante que morreu nesta segunda-feira, 11, aos 75 anos, vítima de um ataque cardíaco.

>> Pelé lamenta morte de ex-companheiro Coutinho: 'Faremos tabelinha no céu'

Pelo Rubro-Negro baiano, Coutinho teve uma breve passagem em 1968, atuando em 12 partidas e marcando um gol, feito na sua estreia diante do São Cristóvão (BA).

Apesar de não ter vestido a camisa do Leão por muito tempo, o clube lembra com carinho do atacante, o 'Gênio da área'.

Coutinho brilhou atuando pelo Santos, ao lado de Pelé entre 1958 e 1970. Na sua carreira teve um total de 229 jogos, marcando gols em 187 oportunidades. O ex-atacante também teve passagens por Portuguesa, Atlas-México, Bangu, Saad S. Caetano e Seleção Brasileira. O sepultamento está previsto para esta terça-feira, 12, às 18h, na Vila Belmiro.

