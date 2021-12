O Vitória fez uma boa partida diante do Corinthians na noite desta quarta-feira, 25, no Barradão, em Salvador, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, mas faltou o gol. O Leão criou algumas oportunidades de ganhar os primeiros 90 minutos do mata-mata, mas não saiu do empate por 0 a 0.

Tiago Lemos e Thaís Seixas Vitória pressiona no Barradão, mas não sai do zero com o Corinthians

No duelo da volta, em São Paulo, qualquer resultado de igualdade levará a decisão para os pênaltis. Agora, o foco é a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Na próxima segunda, 30, o Rubro-Negro vai a Belo Horizonte enfrentar o América-MG, às 20h, no Estádio Independência.

O jogo

A primeira jogada foi rubro-negra. Denilson deixou os defensores corintianos perdidos, mas foi travado na hora do chute. Neilton tentou a sobra, mas a marcação dificultou.

A ideia inicial do técnico Vagner Mancini foi de fechar os espaços e atacar nos contra-golpes. Tanto que a melhor finalização do adversário na etapa inicial aconteceu de longe, aos 22 minutos, quando Rodriguinho bateu forte e assustou Caique.

Aos 32, José Welison desceu bem pela direita e chutou cruzado, mas Cássio fez a defesa. Seis minutos depois, Juninho cruzou do lado esquerdo e Kanu cabeceou com perigo.

No segundo tempo, a equipe paulista ensaiou uma pressão, mas por pouco tempo. Na melhor chance, Fagner invadiu a área pela direita, após boa troca do passes, e chutou forte, mas Caique espalmou.

Com o passar do tempo, o jogo esfriou, mas Yago, de perna direita, e Guilherme Costa, com a esquerda, chutaram bem de fora da área.

O primeiro exigiu ótima defesa de Cássio. Já o segundo quase tira tinta da trave esquerda do goleiro corintiano.

Vitória pressiona no Barradão, mas não sai do zero com o Corinthians | Foto: Divulgação/ATarde

