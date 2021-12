Vitória prega respeito diante do pior time da Série B

O Vitória tem tudo para emplacar seu terceiro triunfo consecutivo na Série B, o quinto nos últimos seis jogos. Neste sábado, 13, às 16h30, mesmo fora de casa, o Leão, em 4º lugar, é favorito diante do lanterna Mogi Mirim.

Após seis rodadas, enquanto o time baiano soma 12 pontos, frutos de quatro vitórias, o paulista é o único que não venceu. Até aqui, acumula dois empates e quatro derrotas. É também dono da pior defesa, com 12 gols sofridos, e do segundo pior ataque, com apenas dois marcados.

Nem o fator campo assusta, pois o Mogi tem a pífia média de 665 pagantes por jogo como mandante. É a segunda pior, só à frente do Boa. Para mudar o quadro, a diretoria recorreu a uma promoção: 2 kg de alimentos não perecíveis valem um ingresso.

Os atletas rubro-negros tentam evitar o clima de 'já ganhou'. "Prefiro deixar o favoritismo para os torcedores, que enxergam este jogo como obrigação nossa de vencer. Porém, muitas vezes, situações assim são perigosas, pois relaxam o time. Vejam nosso rival (o Bahia): na rodada passada, todos diziam que iria ganhar do Bragantino, mas levou 2 a 0", comentou o zagueiro Guilherme Mattis. "A falta de confiança faz com que o jogador tenha medo de fazer uma jogada. Quando faz, erra. No Vitória, os triunfos recentes deixaram o clima mais leve", emendou.

O discurso é semelhante ao do técnico do Mogi Mirim, que diz ter identificado um dos problemas do time. "Falta confiança. Não podemos ter medo de errar. Vivemos uma situação difícil, em que é necessária mais personalidade", comentou Ailton Silva, substituto de Edinho, filho de Pelé, demitido há 12 dias.

No Vitória, o estreante Vagner Mancini não oficializou os titulares, mas, com as suspensões do goleiro Fernando Miguel e do volante Amaral, deve escalar Wilson; Diogo Mateus, Mattis, Ramon e Diego Renan; Marcelo, Flávio, Pedro Ken e Escudero; Rogério e Élton.

