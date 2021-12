Vitória precisa voltar a ganhar para eliminar Inter

Em meio ao pior momento do time na temporada, o Vitória segue a preparação para a partida decisiva contra o Internacional, amanhã, pela Copa do Brasil. Para o Leão seguir na competição, não há outra alternativa além do triunfo. O problema é que o time não sabe o que é vencer há quatro partidas.

São três derrotas e um empate nesse periodo. Resultados que já custaram o Campeonato Baiano, e agora um outro revés pode custar também o sonho de continuar na disputa do mata-mata.

R$ 6 mi R$ 6 mi

Até iniciar esse jejum de triunfos, o Rubro-Negro ainda não tinha ficado dois confrontos sem vencer em 2018. Pior, nos últimos quatro jogos, perdeu a mesma quantidade de partidas em relação ao restante da temporada: três.

A queda de rendimento veio junto com a chegada dos jogos contra equipes mais qualificadas. Casos do rival Bahia, do Internacional e do Flamengo, todos times que disputam a Série A.

O Vitória, inclusive, ainda não venceu nenhum rival da elite e a margem para erros – pelo menos na Copa do Brasil – acabou. Ou vence o Inter na quinta-feira, 19, ou fica pelo caminho.

Ciente do tamanho do desafio que terá pela frente, o meia Yago contou que existe uma preparação especial para a partida, e aproveitou para pedir o apoio do torcedor.

“Em jogo decisivo a preparação é diferente. Jogo de muita importância. Jogo disputado. Então, a gente conta com o apoio da torcida e vamos entrar concentrados para fazer o melhor”, garantiu o dono da camisa 77.

Com a necessidade de marcar gols para avançar, a presença de Yago em campo é um alento para o torcedor rubro-negro. Isso porque o meia já balançou as redes oito vezes nesta temporada.

Ao lado de Denílson, foi o único jogador do Leão que fez gols em todas as competições que a equipe disputou.

Na entrevista coletiva depois do treino desta terça, 17, o meia se mostrou esperançoso em vencer o Colorado e chegar até a fase de oitavas de final da Copa do Brasil.

“Mancini tem passado algumas coisas para esse jogo. O que fazer, como se comportar. (...) A gente tem tudo para fazer um bom jogo e sair classificado”, projetou Yago.

Treino

Nesta terça, Vagner Mancini comandou treino com portões fechados, na Toca do Leão. De acordo com a assessoria do clube, o treinador deu mais atenção para o setor ofensivo, enquanto o auxiliar Flávio Tanajura trabalhava o posicionamento dos jogadores de defesa.

Em fase de recuperação de uma lesão na coxa, Neilton participou uma atividade individualizada. O atacante é desfalque certo contra o Inter.

Nesta quarta, 18, mais uma vez sem a presença da imprensa, o técnico encerra a preparação para a partida contra o Inter, nesta quinta, às 19h15, no Barradão.

Peneiras

Essa semana o Vitória promove duas peneiras em busca de jogadores nascidos entre 1999 e 2004 para defender a divisão de base rubro-negra.

A primeira acontece nesta quarta, às 14h, em Candeias, no Campo de Santo Estevão. A segunda peneira será no sábado, 21, às 8h, no Campo de São Cristóvão, próximo à rótula do aeroporto, em Salvador.

Para participar, os candidatos interessados devem apresentar exame de eletrocardiograma, atestado médico, carteira de identidade e autorização dos pais ou responsáveis. Em relação aos materiais, serão exigidos camisa, calção, meião e chuteira.

adblock ativo