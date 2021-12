Vitória precisa reverter vantagem do Paraná para seguir na Copa do Brasil

Para seguir sonhando com o título inédito da Copa do Brasil, o Vitória precisa primeiro de uma virada histórica sobre o Paraná, nesta quarta-feira, 19, às 19h30, em Curitiba, neutralizando a vantagem que o rival abril ao fazer 2 a 0 na ida.

Virada histórica porque o Vitória nunca conseguiu reverter, fora de casa, uma desvantagem de dois ou mais gols na Copa do Brasil.

A missão, no entanto, não é impossível. Por seis vezes, o Leão foi capaz de correr atrás do prejuízo no jogo de volta e trazer o resultado positivo (veja o quadro ao lado).

E até mesmo saldo de gols igual ou superior a dois – como é o caso atual – o Rubro-Negro já conseguiu neutralizar. Mas, de todas as oito vezes em que isso aconteceu, o Vitória foi feliz em apenas uma, em 2010, contra o Corinthians–AL.

Se for analisar o histórico de reversão de desvantagens do Vitória na Copa do Brasil, a situação vem melhorando nas últimas décadas.

A primeira vez que o Rubro-Negro alcançou uma virada foi em pleno século XXI, em 2004. A última vez que conseguiu foi em 2013.

Zagueiro é convocado para seleção sub-20 Zagueiro é convocado para seleção sub-20

Expectativa

O elenco reforça a ideia que a vitória será difícil, porém possível. O lateral direito Patric afirma que o Leão pode conquistar o resultado, e que o que a equipe mais precisa agora é de um pouco de calma.

“A Copa do Brasil é um campeonato que eu já disputei, importantíssimo para o clube, para os atletas. [...] Nós, agora, depois do jogo do fim de semana, viramos a chave novamente e a voltamos para a Copa do Brasil. Não é impossível. Eu acho louvável que, no mínimo, nós devemos acreditar”, disse o jogador.

Ele admitiu que a torcida do Paraná deve pressionar o elenco, que ainda não decidiu um mata-mata fora de casa neste ano. E um dos maiores motivos para o torcedor paranista comparecer ao Durival de Britto é que este é o único torneio disputado pelo Tricolor no momento.

“Uma coisa é bem certa: o torcedor lá vai comparecer. Vamos ter muita dificuldade porque é a única competição que o Paraná está disputando no momento. Eles darão o seu melhor para manter o resultado. A gente tem que se preocupar não só com os contra-ataques. É um time que sabe esperar, se defender”, disse o lateral direito.

E Patric garantiu que o torcedor que acompanhar o jogo pela televisão ou rádio não vai se arrepender. “Mas eu acredito muito no nosso trabalho. Tenho certeza que é possível. Já aproveitando, o torcedor não vai estar lá, mas vai estar na telinha, em casa, assistindo. Pode acreditar até o final. Tenho certeza que, no fim, vocês vão sentir orgulho desse clube”, assegurou.

Escalação

Argel fez mistério sobre quais serão os jogadores titulares. Ele tem novamente à disposição o lateral esquerdo Geferson, que cumpriu suspensão na ida, mas não pode contar com o atacante Paulinho, expulso no primeiro jogo.

No ataque, André Lima substitui o lesionado Kieza. A dúvida fica na substituição do meia-atacante Gabriel Xavier, também lesionado. Argel pode escalar o garoto Jhemerson ou o chileno Pineda.

Viradas do Leão na Copa do Brasil

Sampaio Corrêa (2004)

Perdeu por 1x0; reverteu para 3x1

Corinthians (2004)

Perdeu por 1x0, reverteu para 2x0

Confiança (2005)

Perdeu por 1x0, reverteu para 3x0

Corinthians-AL (2010)

Perdeu por 3x1, reverteu para 4x0

Atlético-GO (2010)

Perdeu por 1x0, reverteu para 4x0

Mixto (2013)

Perdeu por 2x1, reverteu para 5x1

Paraná x Vitória - Jogo de volta da 4ª fase da Copa do Brasil

Local: Estádio Durival Britto, em Curitiba (PR)

Quando: Quarta-feira, 19, às 19h30

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (Fifa-MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Pablo Almeida da Costa (MG)

Paraná - Léo, Júnior, Airton, Eduardo Brock e Rayan (Kaike); Jhony, Alex Santana, Nathan, Renatinho e Robson; Pedro Bortoluzo. Técnico: Wagner Lopes.

Vitória - Fernando Miguel, Patric, Kanu, Alan Costa e Geferson; Willian Farias, Bruno Ramires e Cleiton Xavier; Jhemerson, David e André Lima. Técnico: Argel Fucks.

adblock ativo