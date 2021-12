Vitória precisa manter freguesia contra ABC no Barradão

O melhor antídoto contra os 100% de aproveitamento que o ABC tem fora de casa nesta Série B é a freguesia que o Vitória vem impondo à equipe potiguar ao longo da história.

Neste sábado, 20, às 16h30, pela 8ª rodada, os dois times se encaram no Barradão. Duelos recentes entre eles trazem lembranças de momentos marcantes na trajetória do Leão.

Na Copa do Brasil de 2012, Vitória e ABC se enfrentaram na 2ª fase. A ida, em Natal, foi 1 a 1. Já a volta, no santuário rubro-negro, se tornou inesquecível. O Leão, que precisava vencer, levava 2 a 0 até 33 minutos do segundo tempo. Neto Baiano marcou aos 34, 44 e 48 e classificou o time.

Na Série B daquela temporada, o Vitória ainda bateu o ABC por 1 a 0 nos dois turnos. Esses seis pontos foram fundamentais para o acesso à Primeira Divisão. Em Natal, o zagueiro Victor Ramos fez o gol no último lance dos acréscimos. No Barradão, o atacante Élton, que retornou ao clube neste ano, marcou aos três minutos do segundo tempo. Foi o último confronto entre o Rubro-Negro e o ABC.

O meia Pedro Ken, recontratado há um mês, foi titular nas quatro partidas. Agora, dá a dica do que fazer para repetir o sucesso. "Em 2012, o apoio do torcedor foi fundamental. Em 2015, precisamos outra vez desta parceria. Espero que o Barradão receba um ótimo público, até porque o ABC vem mordido pela derrota em casa na última rodada para o Paysandu. É importante ter muita atenção neste jogo. Estamos evoluindo a cada rodada e temos que manter esta pegada para alcançarmos o acesso", afirmou o camisa 8.

Em 2010, o Vitória, mesmo jogando a competição com seus reservas, sagrou-se campeão do Nordeste em final de jogo único na capital potiguar. Após João Paulo abrir o placar para o ABC, Kleiton Domingues e Marconi anotaram os gols da virada e do título. Na fase de classificação, os dois times haviam empatado por 2 a 2 no Barradão.

No meio do caminho entre as conquistas de 2010 e 2012, houve dois empates pela Série B de 2011.

Manter o retrospecto

No total, Vitória e ABC realizaram 15 partidas por campeonatos oficiais (Brasileiro, Copa do Brasil e Copa do Nordeste). A equipe baiana venceu seis, empatou sete e só perdeu duas.

O retrospecto permitiu ao goleiro Fernando Miguel afirmar: "A gente vem acompanhando o time atual do ABC. É uma equipe chata de enfrentar, mas a partida é em nosso estádio e, com todo o respeito, vamos buscar os três pontos. Eles vão perder a invencibilidade fora de casa".

Até aqui nesta Série B, o clube potiguar ganhou os três jogos como visitante sem sequer levar gol. Na 2ª rodada, fez 2 a 0 no Criciúma. Na 4ª, 1 a 0 no Santa Cruz, mesmo placar do triunfo sobre o CRB pela 6ª rodada.

Por isso, Vagner Mancini, técnico rubro-negro, alertou: "É uma equipe bem montada, com um sistema defensivo coeso e um forte contra-ataque. Teremos de ter paciência para fazer valer o nosso mando de campo".

No momento, o ABC é o 9º colocado, com 11 pontos. O Vitória é o 8º, com 13.

