Vitória precisa driblar ‘seca’ para garantir vagas no Baianão e Nordestão

Parece que a máxima ‘ressaca pós-Ba-Vi’ encontrou eco no Vitória e está demorando de ‘sair do sistema’ do clube. Isso porque desde o clássico, que ganhou por 2 a 1, no último dia 9, o Rubro-Negro não consegue se impor em campo. Perdeu uma partida e empatou duas, a pior sequência desta temporada.

Na última vez que enfrentou uma derrota, em fevereiro, para o Botafogo-PB na Copa do Nordeste, o Vitória venceu cinco partidas seguidas. A sequência parou no empate sem gols com o América-RN, também pelo Nordestão.

Nesse hiato de cinco jogos, foram 14 gols marcados e apenas quatro sofridos. Porém, desde que venceu o Ba-Vi, o Rubro-Negro sofreu três gols e marcou apenas um, nos acréscimos, em três partidas.

Cabeça erguida

Nada que interfira no bom rendimento geral do Leão, segundo o treinador Argel Fucks. Para ele, a eliminação da Copa do Brasil diante do Paraná e o empate com o Vitória da Conquista pelas semifinais do Campeonato Baiano são um reflexo do excesso de jogos.

“O melhor ataque do futebol brasileiro é nosso. [...] Nós fizemos 25 jogos e perdemos duas partidas, é pouco. Fizemos jogos de Copa do Brasil, Campeonato Baiano e Copa do Nordeste. Nós temos três meses de trabalho, vamos completar quatro agora, é bom”, avaliou o técnico.

Para Argel, ainda que o time não tenha vencido em Curitiba, no empate em 0 a 0 a equipe mostrou uma evolução em campo. “Hoje nós abrimos nosso sistema de jogo mesmo, claro que você vai correr o risco, corremos hoje, mas o adversário correu muito mais. Saímos da Copa do Brasil de cabeça erguida”, disse.

Com uma competição a menos no calendário, Argel disse que as atenções do Vitória voltam para o Baianão e o Nordestão, que também estão em fase final. O próximo compromisso do Leão é neste domingo, no jogo de volta da semifinal do Baiano, contra o Vitória da Conquista.

“A gente vai seguir nosso trabalho. Estamos no caminho certo, satisfeitos. Vamos voltar o foco para o Baiano, tem uma decisão em casa no domingo e depois a Copa do Nordeste”, finalizou o técnico.

Sentindo falta

Argel ainda não tem à disposição Kieza, que se machucou antes do Ba-Vi, Gabriel Xavier, que sofreu lesão durante o clássico, e José Welison, que se recupera de uma cirurgia e só deve entrar em campo novamente no final do ano.

Kieza e Gabriel Xavier foram diagnosticados com lesão muscular. O atacante deve jogar a semi do Nordestão, e o meia vai passar por nova avaliação na semana que vem.

Elenco se reapresenta

Os jogadores do Vitória tiveram folga, nesta quinta-feira, 20, e voltam a treinar nesta sexta, 21, com foco na preparação para o jogo de volta do Baianão, diante do xará de Conquista. A partida será no Barradão, às 16h.

Os ingressos custam entre R$ 20 (meia da arquibancada) e R$ 60 (inteira da cadeira). Crianças até 12 anos não pagam. Os bilhetes podem ser adquiridos pela internet, pela bilheteria do estádio e as Lojas do Leão (Capemi, Shopping Lapa e Paralela).

