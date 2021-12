Vitória precisa de cinco triunfos para conseguir acesso

Apenas 15 pontos separam o Vitória da disputa da Série A-2013. Pelo menos é o que os matemáticos especializados garantem. Sendo assim, já se pode iniciar a contagem regressiva a partir do jogo desta terça-feira, 11, às 19h30, contra o Boa Esporte, no Barradão.

Considerando que ainda restam 45 pontos em disputa, o Vitória pode se dar ao luxo de empatar todos os duelos restantes, que mesmo assim assegura seu lugar no G-4. Porém, esta conta não existe na cabeça do torcedor rubro-negro, tampouco para o elenco do técnico Carpegiani. Na cabeça do Leão, combina mais pensar que faltam apenas cinco triunfos para confirmar o acesso e passar a focar apenas um objetivo: erguer a taça de campeão.

Segundo os sites estatísticos Chance de Gol e Infobola, o Leão tem 96% de chance de se livrar da Segundona. Para o título, são 61%. Para se ter uma ideia da tranquilidade rubro-negra em alcançar o acesso, no ano passado o time tinha somado só 35 pontos, 15 a menos que a atual equipe, após o mesmo número de jogos disputados.

"Uma coisa de cada vez. Primeiro subir, depois pensar em ser campeão. Estou ansioso e na contagem regressiva pra colocar o vitória na Série A. Também sou rubro-negro e estou na expectativa por conquistar logo esses cinco triunfos. O titulo vem depois, com certeza", confia o zagueiro Victor Ramos.

O representante baiano, na temporada passada, só alcançou os 50 pontos na 33ª rodada e mesmo assim tinha boas chances de subir. Ficou faltando apenas um pontinho. Campeã em 2011, a Portuguesa, tinha cinco pontos a menos do que o atual líder após 23 rodadas.

Mesmo assim, o fato de o Leão ter empatado os últimos três jogos incomoda. Victor Ramos tenta tranquilizar. "Quando vence, tá tranquilo. Quando não vence, precisa disso e daquilo. Precisamos ter calma, pois somos líderes e não perdemos desde o começo de agosto. Vamos manter a liderança e colocar o coração na chuteira. Relaxe, rapaz...", brincou ele, que volta após cumprir suspensão.

O lateral-esquerdo Gilson também não esconde a vontade de assegurar logo os 15 pontos restantes. "Vamos voltar a vencer e estamos bem próximos do nosso primeiro objetivo, que é o acesso. O segundo é o título", vislumbrou.

Times que subiram em 4º nos pontos corridos

2006 - América-RN (61 pontos)

2007 - Vitória (59 pontos)

2008 - Barueri (63 pontos)

2009 -Atlético-GO (65 pontos)

2010 - América-MG (63 pontos)

2011 - Sport (61 pontos)

Atual 4º colocado - Joinville (41 pontos)

