Vitória precisa buscar pontos como visitante para se salvar da degola

O empate em casa na última rodada manteve o Vitória em situação delicada na Série B do Campeonato Brasileiro. Com o tropeço no Barradão, o Rubro-Negro vai precisar buscar pontos como visitante se quiser se manter na segunda divisão. Dos seis jogos que restam até o fim da competição, serão dois em Salvador e quatro fora.

A notícia é ruim para quem tem a quarta pior campanha quando o assunto são jogos como visitante. O Leão venceu apenas uma das 15 partidas que disputou longe do Barradão. São só onze pontos conquistados em 45 possíveis. Aproveitamento de 24%, com 18 gols marcados e 23 sofridos nesses compromissos.

Nas próximas partidas o Vitória já faz dois jogos em sequência fora de casa. Os adversários serão o líder América-MG, sábado, e o Avaí, na quarta-feira da semana que vem. Com apenas dois pontos de vantagem em relação a zona de rebaixamento, não pontuar nesses jogos pode significar um passaporte de entrada para o Z4.

Guarani e Brasil de Pelotas são os outros compromissos que o time vai precisar fazer longe de Salvador. O Bugre luta para entrar no G4 e os gaúchos estão estabilizados no meio de tabela. O jogo no Bento Freitas é válido pela 38ª rodada e está marcado para 30 de janeiro, encerrando o mês que decide o destino do Leão em 2021.

Preparação

Na segunda-feira, 4, no dia seguinte ao empate em 1 a 1 com o Operário-PR, no Barradão, os jogadores se reapresentaram e deram início a preparação para a partida do próximo sábado, contra o América-MG. Rodrigo Chagas vai ter a semana livre para corrigir os erros e tentar conquistar um bom resultado contra o líder da Série B.

A reapresentação aconteceu pela manhã e seguiu a rotina de praxe. Quem atuou por mais de 45 minutos no fim de semana fez apenas trabalhos regenerativos. Os demais jogadores foram para campo e participaram de um coletivo sob orientação de Flávio Tanajura e Rodrigo Chagas.

Entregues ao departamento médico, Van e Alisson Farias deram continuidade ao tratamento das lesões. Já Léo Morais aprimorou a parte física na academia.

A preparação para a partida de sábado segue hoje, dessa vez com todo o grupo no campo de treino da Toca do Leão.

