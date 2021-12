Vitória precisa bater Inter para se distanciar do Z-4

O Vitória entrou em um verdadeiro purgatório na Série A e, neste domingo, 5, terá uma provação para se livrar dos pecados cometidos. Às 16h, no Barradão, enfrenta o Internacional, que abriu esta 6ª rodada na liderança do campeonato. Das duas, uma: ou o Leão vai viver um dia de lavar a alma e dar um passo rumo ao paraíso, ou correrá risco de sentir de perto as chamas do inferno da zona de rebaixamento.

O time iniciou a rodada na 13ª colocação. Se vencer nesta tarde, terá boa chance de figurar entre os 10 primeiros do campeonato e ainda não perderá de vista o G-4, grupo dos quatro melhor times do campeonato e que dá vaga na Copa Libertadores do ano que vem. De quebra, dará um belo presente de 'aniversário' a Vagner Mancini, que festejou um ano à frente do Vitória. Ele foi contratado para esta terceira passagem (as outras foram em 2008 e 2009) no dia 5 de junho de 2015.

Por outro lado, se o Vitória perder, a depender da combinação de resultados, pode terminar o dia até mesmo entre os quatro piores colocados, que, ao final da temporada, cairão à Segunda Divisão.

Em campo, foram vários os pecados que o levaram a este instável cenário. Por isso, a situação do treinador 'aniversariante' já não é tão boa quanto antes. Em caso de tropeço hoje, a equipe igualará a pior marca da Era Mancini, a de quatro jogos consecutivos sem triunfos, ocorrida há nove meses. Entre 22 de agosto e 5 de setembro, pela Série B, o Rubro-Negro perdeu do Sampaio Corrêa por 1 a 0, empatou com o Oeste em 1 a 1 e, na sequência, sofreu duas derrotas seguidas por 2 a 1 para Bragantino e Botafogo.

Reação necessária

De lá para cá, as constantes alegrias devolverão o clube à Série A, no fim de 2015, e, há um mês, deram-lhe o título de campeão baiano. Contudo, no Brasileirão, estreou levando 4 a 1 do Santa Cruz. Na segunda rodada, reagiu e fez 3 a 2 sobre o Corinthians. Nas três rodadas seguintes, porém, colecionou fracassos: empatou em 1 a 1 com o lanterna América-MG, ficou também no 1 a 1 com o Atlético-MG desfalcado de sete titulares e, há três dias, perdeu para o Flamengo por 1 a 0.

Hoje, diante de um pesado desafio, é preciso retomar o caminho do sucesso. "Vamos mudar a postura. Contra o Flamengo, até sofrer o gol, vi um Vitória que amarrou o jogo. Isso me incomodou. Precisou estar perdendo para soltar o jogo. Depois do gol deles, aí sim vi um time que se propôs a jogar, que saiu ao ataque de forma coordenada e teve chances de gol. Agora, diante do líder do campeonato, é essa a postura ofensiva que precisamos ter desde o começo da partida", comentou Vagner Mancini.

