Vitória precisa apenas de um ponto para se manter na Série A

A campanha difícil, cheia de altos e baixos, está perto de acabar para o Vitória: mas, antes, o time comandado pelo técnico Argel Fucks precisa conquistar um ponto para se garantir na elite do futebol brasileiro, diante do Palmeiras, neste domingo, 11, às 16h (horário da Bahia), no Barradão, pela 38ª e última rodada do Brasileirão da Série A.

Argel terá um problema para resolver durante a semana, pois três jogadores que atuaram como titulares na última partida, diante do Coritiba, vão ser desfalques no domingo, são eles o zagueiro Victor Ramos, o atacante Kieza e o lateral Norberto, que foram suspensos pelo terceiro amarelo. Mas há também o que comemorar, porque Diego Renan, o líder de assistências do time na competição com 8 passes decisivos, estará de volta após cumprir punição pelo acúmulo de amarelos.

Além dele, Argel poderá contar com o atacante Marinho, melhor jogador do time, que, caso nada de anormal aconteça, estará em campo. O jogador é imprescindível para as pretensões do time, visto que é o artilheiro da equipe, com 11 gols, e o segundo melhor passador, com 6 toques certeiros para os companheiros.

No duelo de domingo, o Leão pode encarar um Palmeiras com algumas mudanças. Isso porque o time de Cuca, já campeão deste ano, deve dar férias a vários de seus jogadores, o que tornaria a partida ainda mais imprevisível. O time comandado por Cuca, em tese, entra em campo sem muitas pretensões.

No entanto, o Rubro-Negro baiano não pode se dar ao luxo de perder, pois Sport e Internacional estão logo abaixo na tabela. Com 45 pontos e na 15ª colocação, o Leão está em situação confortável, um ponto a frente do Sport e três pontos a mais que o time Colorado.

Na última rodada, o Sport tem pela frente a tabela teoricamente mais fácil, quando recebe o já rebaixado Figueirense, na Ilha do Retiro, também no domingo. O que pesa contra o Sport é a irregularidade: no último confronto do torneio, diante do também já rebaixado América-MG, o time pernambucano apenas empatou.

Já o Inter terá pela frente o Fluminense, que não almeja mais nada na competição, também no domingo. Na última partida, no campeonato, o time conseguiu vencer o Cruzeiro por 1 a 0, o que o manteve na briga contra o rebaixamento.

A briga contra o rebaixamento é aquecida também nos tribunais. O Internacional entrou no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), na última quinta-feira, 30, contra o Vitória, alegando irregularidade na transferência do jogador Victor Ramos, que pertence ao Monterrey, do México, para o time baiano, após o fim do vínculo do atleta com o Palmeiras, em 2015.

Na segunda, 5, O STJD pediu explicações ao Vitória e à CBF sobre o processo do jogador na Fifa, se houve alguma novidade ou mudança. Após o retorno é que o Tribunal decidirá se aceita ou não reabrir o processo.

