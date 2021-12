Vitória poderá ter três reforços contra o Fluminense

Depois de um longo período de recuperação, o volante Luís Alberto e o lateral-esquerdo Mansur treinaram normalmente nesta segunda-feira, 5, e viraram opções para o jogo da próxima quarta-feira, 7, contra o Fluminense.

O volante Cáceres, que desfalcara o Vitória no jogo do último domingo, 4, também voltou a treinar e também pode voltar ao time no duelo contra o tricolor carioca.

Enquanto Mansur está fora do time desde a primeira rodada, quando uma lesão muscular o obrigou a ficar afastado, Luís Alberto está parado desde a reta final do Campeonato Baiano.

A dupla participou de um treino coletivo entre os jogadores reservas e o time de júniores. Os atletas que haviam sido titulares no jogo contra a Lusa apenas fizeram um treino regenerativo.

Com 18 pontos ganhos, o rubro-negro ocupa a sexta posição na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro.

