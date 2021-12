Vitória poderá ter mais dois desfalques contra Juá

Além do lateral-direito Nino Paraíba, do zagueiro Victor Ramos, do meia Renato Cajá e do atacante Marcelo Nicácio, o Vitória poderá ter mais dois desfalques no jogo contra o Juazeiro, no domingo, 21, no Barradão.

Durante o treino desta sexta-feira, 19, o volante Luís Alberto e o atacante Marquinhos, ambos com cansaço muscular, foram poupados e participaram apenas de um trabalho na academia de musculação.

Em campo, o técnico Caio Júnior, que já havia definido qual seria o time titular, testou o jovem Gabriel Soares em lugar de Luís Alberto e Vander em lugar de Marquinhos.

Se Luís Alberto e Marquinhos forem mesmo vetados do duelo contra o Juá, o time rubro-negro deverá ser formado por Deola; Marcos, Gabriel Paulista, Fabrício e Mansur; Michel, Gabriel Soares, Escudero e Vander; Maxi Biancucchi e Dinei.

Antes do jogo de domingo, o elenco rubro-negro ainda volta ao batente às 9h deste sábado, 19.

adblock ativo