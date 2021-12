Vitória pode voltar a contar com Kieza diante do Coxa

Depois de um longo período, o departamento médico do Vitória começou a esvaziar, e os treinamentos a encher novamente. Isso porque Patric, Kieza e Gabriel Xavier retornaram às atividades com o grupo e podem jogar sábado, na Fonte Nova, contra o Coritiba.

Enquanto os reforços não chegam – a diretoria do Vitória já confirmou que está conversando com Neilton, do Cruzeiro, e Sassá do Botafogo – o ataque do Rubro-Negro, que não marca há quase um mês, volta a poder contar com peças importantes.

O ataque é um dos maiores problemas do Vitória, que não consegue vencer desde que bateu o Bahia por 2 a 1 no Barradão, no jogo de ida da semifinal da Copa do Nordeste. Isso foi em 27 de abril. Desde então, foram somente empates ou derrotas.

Além disso, dia 27 também foi a última vez que o clube marcou: no 1 a 1 com o Bahia, no jogo de ida da final do Baianão, o gol de empate do Vitória foi um contra, de Armero.

Procurando se reorganizar da derrota para o Corinthians e precisando desencantar no Brasileirão, o lateral direito Leandro Salino – um dos destaques da última partida – disse que os atletas não se sentem pressionados para marcar.

“Creio que não, acho que os jogadores não tem esse pensamento de ter que vencer, porque já tem quase um mês... Agora é um novo trabalho, é notório que, com Pet, nosso time está jogando bem melhor. Apesar de não vencermos, estamos jogando bem melhor, mais compactos”, opinou o jogador.

O retorno

O treino desta terça-feira, 23, foi dividido entre dois grupos: num deles estavam os jogadores que participaram da última partida, contra o Corinthians, por mais de 45 minutos.

Leandro Salino, Fred, Alan Costa, Geferson, Uillian Correia, Willian Farias, Cleiton Xavier, David, Rafaelson e Paulinho fizeram trabalho de força na academia e, depois, treino tático passivo. O técnico Pet passou um bom tempo corrigindo posicionamento.

No outro grupo participaram os possíveis retornos: Kieza esteve em todas as atividades, enquanto Gabriel Xavier concluiu os trabalhos com o preparador físico Lucas Itaberaba e Kanu e Patric correram em volta do campo após reforço muscular.

Apenas o atacante André Lima e o volante Bruno Ramires continuam no DM. Além deles, o volante Zé Welison se recupera de cirurgia no joelho.

