Vitória pode trazer o zagueiro Victor Ramos de volta

Em meio à crise que assola os bastidores do Vitória, os dirigentes do clube tentam fazer um 'replay' dos bons momentos do Leão em campo - Neto Baiano e Escudero voltaram à equipe no último mês. O nome da vez é Victor Ramos, zagueiro bastante conhecido pela torcida rubro-negra.

Nesta segunda-feira, 11, segundo a assessoria do clube, haverá uma reunião entre os dirigentes e o jogador, que poderá concretizar a aquisição do atleta. "Jogador que tem identificação com o clube e qualidade", foi assim que Francisco Salles, vice-presidente do Vitória, definiu o defensor de 29 anos.

Esta será a quarta passagem do jogador pelo Leão. Revelado pelo clube baiano, Victor Ramos foi vendido em 2009 para o Standard de Liège, da Bélgica. Retornou em 2012 e ficou até 2013. A última passagem foi em 2016.

O defensor foi anunciado em dezembro do ano passado, pelo Guarani, como 'presente de ano novo' para a torcida. Em janeiro deste ano, teve seu contrato suspenso com o Bugre. Por lá, foram apenas 4 partidas disputadas, todas pelo Paulistão 2019.

