Vitória pode ter três desfalques contra o Corinthians

Das três substituições feitas por Caio Júnior no empate com o Fluminense na quarta-feira, 7, nenhuma foi por opção tática.

Escudero, Michel e Danilo Tarracha saíram de campo após sentirem dores e são dúvidas para o próximo confronto do Leão. No próximo domingo o Vitória encara o Corinthians no Pacaembu.

O argentino sentiu o incômodo nos minutos iniciais da partida, logo após o passe para o gol de Biancucchi. Mesmo contrariado, foi substituído por Renato Cajá e iniciou o tratamento ainda no banco de reservas.

Nesta quinta-feira, 8, ele vai passar por uma análise minuciosa para verificar se houve, de fato, uma lesão mais grave.

Já o volante Michel foi substituído na segunda etapa após sentir o músculo adutor. Tarracha, também reclamando de dores na coxa, deixou a partida nos minutos finais para a entrada de Mansur, que retornou de contusão.

Caso eles não sejam relacionados, a probabilidade é que Renato Cajá, Edson Magal e Mansur - que entraram na partida contra o Fluminense - ocupem as vagas.

