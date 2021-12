Vitória pode ter retorno de Ronan e Wesley Pionteck para duelo contra o Remo

O Vitória poderá ter dois reforços para a próxima partida do Brasileirão Série B, na quarta-feira, 16, contra o Remo, em Belém, no Pará. Recuperados de lesão, os atacantes Ronan e Wesley Pionteck treinaram normalmente nesta segunda-feira, 14, e devem ficar à disposição para o duelo na capital paraense.

Após o tradicional aquecimento, o treinador Ramon Menezes conduziu uma atividade tática no campo 1 do CT Manoel Pontes Tanajura. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no empate sem gols, contra o Operário-PR, fizeram apenas um trabalho regenerativo na Toca do Leão.

Sem atuar desde o dia 24 de março, no empate contra o CRB, pela Copa do Nordeste, o volante Guilherme Rend segue no período de transição aos gramados, após se recuperar de lesão na posterior da coxa.

A delegação embarca no final desta tarde, às 17h45, com escala em Brasília. O elenco rubro-negro segue viagem à Belém na manhã desta terça, 15, quando encerrarão a preparação no turno da tarde, em solo paraense.

Remo e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira, 16, às 16h, no estádio Evandro Almeida (Baenão), na capital do estado do Pará. O duelo é válido pela 4ª rodada do Brasileirão da Série B.

